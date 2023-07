Enac: nel 2022 investiti negli aeroporti 510 milioni di euro

15:29

Sono stati 510 i milioni di euro investiti negli scali italiani nel corso del 2022. E’ quanto emerge dal ‘Report Investimenti 2022’ dell’Enac. Un dato che mette in luce come la ripresa del settore sia andata di pari passo con il riavvio della macchina delle nuove opere, che hanno coinvolto lo scorso anno 40 scali.

"Di questi 510 milioni – si legge in una nota dell’ente -, 69 circa sono riconducibili ai principi cardine della tutela ambientale e dell’innovazione tecnologica: in particolare sono stati investiti 47,4 milioni nella digitalizzazione, 3,5 nell’intermodalità e 18,1 nella transizione ecologica. A fronte degli 800 milioni di investimenti inizialmente programmati, è stato speso un importo rilevante nonostante i mancati incassi registrati con il crollo del traffico dovuto alle restrizioni da Covid”.



Nel report l’Enac ricorda come il trasporto aereo non abbia mai smesso di investire per migliorare le proprie infrastrutture e per adeguarsi ai percorsi di innovazione tecnologica. Nel 2020 e nel 2021 sono stati investiti 729 milioni di euro totali e il budget speso nel 2022 supera di quasi 100 milioni quello del 2018, a conferma che il momento difficile è alle spalle.