09:32

Paura allo scalo di Catania. Durante la notte nell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini un incendio ha colpito la parte inferiore dell’aerostazione. Come riporta il Corriere della Sera, la prima chiamata di soccorso è arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23,29 e sul posto sono arrivati subito uomini e mezzi dei pompieri.

Le fiamme sono state domate al termine di un intervento “impegnativo”. Alle operazioni hanno partecipato diverse squadre intervenute anche dalla sede centrale del comando etneo. Non risultano feriti gravi, solo alcune persone intossicate dal fumo.



I voli sono stati sospesi fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.



Le cancellazioni

Decine i voli cancellati. Sette, provenienti da Roma, Milano e Casablanca, sono stati fatti atterrare al Falcone e Borsellino di Palermo. Due, uno partito da Bergamo, l’altro da Budapest, sono stati dirottati a Trapani. Molti i disagi per i passeggeri costretti a lasciare l’aeroporto in tutta fretta.