Tagli in arrivo per gli operativi di United e Delta

10:31

Tornano i tagli agli operativi da parte delle compagnie aeree statunitensi. E in questo caso non si tratta di American Airlines, ma di United e Delta.

Nel primo caso la major ha effettuato una decisa sforbiciata per il mese di novembre, lasciando invece inalterati gli operativi di ottobre e dicembre (almeno per ora). In totale verranno tagliati 3mila collegamenti, 700 dei quali nell’hub di Newark. Una misura inaspettata, considerando che si tratta del mese del Thanksgiving, uno dei periodi più trafficati di tutto l’anno.



Per quanto riguarda invece Delta il taglio interessa solo un collegamento per l’orario invernale, quello con Zurigo da New York. Si tratta di una rotta stagionale ma in precedenza era stato annunciato il prolungamento fino a inizio gennaio 2024.