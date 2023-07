L'aeroporto di Torino chiude un primo semestre da record

12:13

Primo semestre da record per l’aeroporto di Torino Caselle. Con 2,26 milioni di passeggeri lo scalo fa registrare il dato migliore di sempre, con un aumento del 12,5 per cento sul 2019 e di quasi 19 punti percentuali sullo scorso anno.

A completare la spinta al rialzo è stato in particolare il mese di giugno con quasi 409mila passeggeri, il più alto in assoluto. "Tale risultato arriva dopo l’ottimo andamento del traffico neve registrato nel primo quadrimestre del 2023 da parte degli sciatori del Nord Europa, e dopo i crescenti flussi turistici incoming sul territorio piemontese legati ai ponti di primavera – si legge in una nota di Torino Airport -. Catania, Napoli e Roma Fiumicino si confermano le destinazioni più trafficate in assoluto in questi primi 6 mesi del 2023; per quel che riguarda le destinazioni internazionali il podio è invece occupato da Londra Gatwick, Barcellona e Madrid”.