Estate da record per l'aeroporto dell'Umbria, voli pieni e primato di passeggeri

16:52

Continua la bella stagione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria 'San Francesco d'Assisi', che nei primi 15 giorni di luglio ha registrato percentuali di riempimento di oltre il 90% per quasi tutti i voli programmati, complice anche la programmazione di Umbria Jazz.

Il nuovo record storico giornaliero per lo scalo di Perugia è stato raggiunto martedì 11 luglio, con 3.073 passeggeri transitati al ‘San Francesco d’Assisi’. In particolare, nei dieci giorni di Umbria Jazz (7 – 16 luglio) sono stati 22.597 i transiti registrati, con i voli da Londra (Heathrow e Stansted), Rotterdam e Cracovia che hanno registrato le migliori performance.



Per l’estate sono 16 le rotte programmate, di cui 5 nazionali e 11 internazionali, operate da sei compagnie aeree. Il maggior numero di voli è quello di Ryanair, con collegamenti per Cracovia, Barcellona, Bruxelles, e poi ancora Bucarest, Londra Stansted, Vienna e Malta e, in Italia, Brindisi, Cagliari, Catania e Palermo.