Aeroporto di Catania, slitta la riapertura del Terminal A

15:31

Arriva anche la conferma dell'Enac: la riapertura del Terminal A dell'aeroporto di Catania slitterà di 5 giorni fino al 25 luglio, ma contemporaneamente verranno implementate le potenzialità del Terminal C per passare prima da 2 a 4 voli all'ora e arrivare poi a 7.

La posticipazione della parziale riapertura del Terminal dovrebbe consentire lo svolgimento di ulteriori accertamenti tecnici da parte delle autorità giudiziarie e dai Vigili del Fuoco su quanto accaduto nella notte dello scorso 17 luglio.



Gli altri nodi

Nel frattempo, riporta tgcom24.com, si attende anche la restituzione delle aeree sottoposte a sequestro alla società di gestione Sac, sebbene questo non comporti l’impossibilità di riaprire lo scalo.



Intanto, per agevolare il raggiungimento degli altri aeroporti siciliani, l’Azienda siciliana trasporti ha attivato 41 collegamenti gratuiti via bus verso Trapani Birgi, Palermo e Comiso.