Aeroporto di Torino, limitazioni al traffico aereo il 23 luglio per il disinnesco di un ordigno

Domenica 23 luglio saranno sospese per alcune ore le operazioni all’aeroporto di Torino. In una nota, Torino Airport informa che a causa del disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto a Chivasso e della chiusura dello spazio aereo sull’area, dalle 05:45 alle 08:45, non saranno consentiti avvicinamenti e atterraggi degli aeromobili sullo scalo.



La società di gestione dello scalo precisa però che “la chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali”. L'aeroporto resterà aperto, ma “potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata”.



Torino Airport ha provveduto a informare le compagnie aeree, che a loro discrezione potranno rischedulare le partenze.

Per gli aggiornamenti sui voli, i passeggeri potranno perciò contattare i vettori e le agenzie di riferimento, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2.