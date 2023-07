11:49

Il nuovo corso di Ita Airways potrebbe iniziare già oggi. Per ora soltanto ipotesi e rumors, con nomi e cariche che si susseguono nelle ultime ore in attesa di conferme ufficiali. Nel pomeriggio, secondo le ultime anticipazioni di stampa, sarebbe stato infatti convocato la tanto attesa assemblea degli azionisti che dovrebbe definire l’assetto del nuovo consiglio di amministrazione della compagnia dopo l’ingresso del Gruppo Lufthansa.

I rumors

Tante incognite per ora. A partire dal numero dei componenti di quello che sarà un cda di transizione in attesa dei vari passaggi, primo fra tutti il via libera della Commissione europea. Due le ipotesi in campo: la prima e la più accreditata appare quella di 5 consiglieri, tre dei quali indicati dal Governo e due dal gruppo tedesco. Oppure un mini cda con soli tre componenti.



I manager

Per quanto riguarda gli incarichi di vertice, sembra ormai vacillare il ruolo di amministratore delegato di Fabio Lazzerini, che potrebbe rimanere ancora (almeno temporaneamente) come direttore generale. Supposizioni anche in questo caso, così come quella che darebbe invece la conferma del presidente Antonino Turicchi. Nelle prossime ore si attendono conferme o smentite.