Caro voli: oggi Mister Prezzi incontra i vettori, si mobilitano le associazioni dei consumatori

14:22

È prevista per oggi la riunione convocata dal Garante per la sorveglianza dei prezzi sul caro voli. Nel corso del confronto, le compagnie aeree dovranno rispondere rispetto alle anomalie segnalate nel corso del precedente incontro dello scorso 4 luglio.

Pubblicità

Nell’attesa di conoscere gli esiti dell’appuntamento, le associazioni dei consumatori si sono mobilitate per far sentire la propria voce.



Nelle scorse ore, Confconsumatori e Il Salvagente hanno fatto pervenire a Mister Prezzi una lettera congiunta, nella quale hanno sollevato due questioni: i “rincari nascosti” imposti ai passeggeri, quali ad esempio, quelli relativi ai bagagli in stiva o a mano sulle rotte per Atene, New York e Salvador de Bahia; e “la possibile sussistenza dell’abuso di posizione dominante da parte dei vettori”, per come è attualmente disciplinata dalla legge sulla tutela della concorrenza e del mercato.



“L’abuso – hanno sottolineato nella missiva -, per la sussistenza del quale non è necessario che un’impresa si trovi in una posizione di monopolio o di quasi monopolio su un dato mercato, si realizza nel momento in cui vengono imposti, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto a condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose: è proprio ciò che sta accadendo ai danni dei consumatori italiani e non solo”.



Su questo tema Confconsumatori ha chiesto l’intervento dell’Antitrust, affiché “possa anche adottare fin da subito il provvedimento cautelare previsto dalla legge”.