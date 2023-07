09:38

Il Governo punta a mettere in campo un intervento a livello normativo per fermare (o almeno calmierare) il caro prezzi nelle rotte interne italiane. Sarebbe questo l’esito della riunione che si è tenuta ieri della Commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro volo al Ministero assieme alle associazioni di categoria.

Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sarebbe infatti necessario “un intervento normativo volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrette”, si legge in una nota in cui viene ribadita “l’urgenza di un’inversione di tendenza rispetto ai prezzi dei voli nazionali, in particolare per le tratte da e per le isole in regime di continuità territoriale”.



Le motivazioni

Il Governo non sembra dunque avere accettato le giustificazioni dei vettori riguardo al carburante acquistato con i prezzi elevati e il picco della domanda e ora deve studiare un meccanismo per porre un freno senza mettere un tetto ai prezzi. L’ipotesi più probabile al momento, si legge su Corriere.it, sarebbe quindi una normativa che vada a colpire gli algoritmi che determinano le tariffe.