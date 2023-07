Frontier citata in giudizio per le ‘hidden fees’

10:07

Frontier Airlines sotto accusa per le tariffe. La compagnia aerea è stata citata in giudizio da alcuni passeggeri, attraverso un’azione legale collettiva intentata presso il Tribunale distrettuale Usa della Florida centrale.

I passeggeri, riporta simpleflying.com, denunciano "pratiche fraudolente", in violazione "del Deceptive Trade Practice Act e del Consumer Protection Act".



Nel mirino, in particolare, il sistema di tariffazione dei bagagli a mano e l’addebito di hidden fees.



Secondo i querelanti, inoltre, le dimensioni degli oggetti personali che è possibile portare a bordo non corrisponderebbero a quanto pubblicizzato negli annunci.