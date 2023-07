Trenitalia si trasforma: ecco i nuovi piani di sviluppo

12:35

"Intermodalità, sviluppo della rete regionale al Sud e rafforzamento delle infrastrutture. Sono numerosi i settori su cui si orientano gli investimenti di Trenitalia, a cominciare dal potenziamentro dei collegamenti per il turismo interno, come conferma l'a.d. Luigi Corradi. "La parte su cui si sta investendo veramente molto - sottolinea -, circa 1 miliardo di euro all'anno, è il trasporto regionale, che sta avendo un grande successo anche nei weekend estivi". Investimenti impiegati per treni nuovi e un upgrading del servizio che ora, continua Corradi, "è un po' quello che si trova sui Frecciarossa". Cresce di pari passo l'attenzione di Trenitalia al Sud: ne sono un esempio i Frecciarossa che vanno fino a Reggio Calabria o in Puglia, con un servizio estivo aumentato...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG magazine)