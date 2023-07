Nuova partnership per Sky Express: al lavoro con Freenow

15:29

Sky Express ha siglato una partnership con Freenow, la app per taxi che opera in Grecia e in altri 9 Paesi per 150 città nel Vecchio Continente. Con l'obiettivo di fornire una mobilità veloce, confortevole e che riduca il peso ambientale, le due società hanno stretto un accordo di collaborazione per facilitare la mobilità dagli aeroporti al centro cittadino per i loro clienti.

Per celebrare la nuova partnership, Sky Express e Freenow propongono un regalo ai loro clienti per un'esperienza di viaggio sia in volo che in auto. Una serie di attività comuni saranno annunciate nel prossimo futuro dalle due società, per rendere concreta la loro partnership.



"Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione - dice Eleanna Michalakopulos, revenue products manager di Sky Express - Questa sinergia accrescerà in maniera positiva l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri, sia in aereo che in auto".