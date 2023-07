Latam punta sulla sostenibilità: ridotto dell’88% l’uso della plastica monouso a bordo

16:21

Latam più green. Nel primo semestre il gruppo ha ridotto dell’88% l’uso della plastica monouso a bordo dei suoi aeromobili, grazie allo sviluppo di progetti di economia circolare.

Pubblicità

Complessivamente il gruppo - che si propone di eliminare completamente la plastica entro la fine del 2023 - ha ridotto le plastiche monouso di 1.600 tonnellate, equivalenti a 266 milioni di sacchetti.



"Il nostro impegno è quello di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di azzerare i rifiuti in discarica entro il 2027. Due anni fa abbiamo deciso di migrare da un modello lineare a uno circolare, in cui i rifiuti diventano una risorsa con una nuova vita. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci consentano di contribuire all'ambiente", commenta in una nota Estela Espinoza, experience manager del Gruppo Latam.



A ciò si aggiunge il lavoro svolto con il programma 'Recycle Your Travel', che promuove la separazione di alcuni rifiuti generati nel servizio di bordo per essere successivamente riciclati. Li'niziativa è attualmente operativa sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia e si sta valutando la possibilità di implementarla presto anche in Brasile.



Procede infine il progetto 'Second Fligh', che dà una seconda vita alle uniformi della compagnia aerea e a vari elementi tessili in disuso. Artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come porta passaporti, etichette per i bagagli, portafogli e portachiavi.