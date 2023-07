Wizz Air gioca anche la carta Iraq. Il via da ottobre

11:18

Wizz Air prova a spingersi sempre più lontano, proseguendo sul progetto di espansione verso Est iniziato che la creazione della divisione con base ad Abu Dhabi. E la prossima tappa sarà un esperimento in direzione Iraq con un volo su Erbil, nella regione del Kurdistan.

Le alternative

Il nuovo volo, che decollerà proprio da Abu Dhabi, debutterà il prossimo 6 ottobre e avrà una frequenza bisettimanale. La rotta, che non viene operata dal 2015, avrebbe dovuto essere servita anche da Air Arabia ma, secondo quanto riportato da Simpleflying, attualmente non risulta in vendita.



Con questo nuovo collegamento saliranno a 15 le destinazioni servite dalla low cost ungherese in Medio Oriente, con una copertura su 8 Paesi.