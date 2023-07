10:59

L’operazione Italo da parte del Gruppo Msc sembra essere arrivata alle battute finali e nelle prossime ore sarebbe atteso l’annuncio ufficiale da parte della società di Gianluigi Aponte. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un’intesa di massima ormai raggiunta.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l’accordo sarebbe arrivato in anticipo rispetto alla scadenza del periodo di trattative in esclusiva, che era stato fissato per la fine del mese di agosto. E sempre secondo il quotidiano finanziario si conoscerebbe ora anche i termini economici dell’intesa, che si aggirerebbero intorno ai 4 miliardi di euro.



Come noto ormai da tempo la famiglia Aponte era alla ricerca di un ampliamento del raggio di azione dei propri interessi, che spaziano dalla logistica alle crociere senza dimenticare tour operating e distribuzione con il gruppo Bluvacanze e i traghetti. Il primo assalto era stato a Ita Airways, sfumato dopo poche settimane dall’avvio delle trattative. Poi l’orientamento verso Italo, evidentemente funzionale anche al trasporto passeggeri per le crociere Msc.