Sky Express continua a volare da Rodi, le alternative per i passeggeri

15:57

Sky Express continua a operare voli di linea da e per l’Aeroporto Internazionale di Rodi ‘Diagoras’. Il vettore, dopo aver valutato la situazione degli incendi boschivi nell’isola, ha deciso di mantenere l’operatività e ha comunicato che, per poter tenere aggiornati i passeggeri su eventuali modifiche del viaggio, ha attivato la linea telefonica +30 215 215 6513.

Cambio voli o voucher

Ai clienti che hanno prenotato un volo entro il 31 luglio e desiderano modificare i propri programmi di viaggio il vettore propone il cambio voli gratuito per viaggi futuri fino al 31 agosto 2023. In alternativa, si può richiedere un buono di pari valore valido per 12 mesi per qualsiasi destinazione del network Sky Express.



Il vettore ha poi rafforzato il team di assistenza a terra per supportare i viaggiatori. Sky Express continua comunque a monitorare la situazione e le particolari esigenze che dovessero emergere nei prossimi giorni.