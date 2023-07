O’Leary, Ryanair: “Ecco perché il traffico europeo resterà limitato”

10:39

La capacità europea a corto raggio resterà limitata quest’estate. Lo ha detto Michael O'Leary (nella foto) presentando i dati della trimestrale di Ryanair.

Alla base del mancato rafforzamento del mercato a corto raggio, secondo il manager, una serie di questioni operative e geopolitiche che stanno limitando l’espansione delle rotte.



La volatilità dei prezzi del petrolio, la carenza di aeromobili, il forte ritorno di visitatori asiatici e statunitensi in Europa e gli scioperi in corso del controllo del traffico aereo francese hanno messo sotto pressione il mercato a corto raggio, ha spiegato O'Leary.



"La domanda è robusta e le tariffe rimangono superiori rispetto allo scorso anno mentre stiamo per raggiungere il picco dell'estate 2023, anche se la tendenza alla crescita sembra più debole nel secondo trimestre rispetto al primo" ha affermato O'Leary, spiegando che le tariffe estive saranno più alte.



Ryanair ha anche affermato di aspettarsi che il suo traffico annuale raggiunga i 183,5 milioni di passeggeri, leggermente inferiore ai 185 milioni di clienti inizialmente previsti, a causa dei ritardi nelle consegne di Boeing.