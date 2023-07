di Amina D'Addario

08:39

Un viaggio lento, costruito in ogni dettaglio per assecondare i bisogni del turista ed essere vissuto come parte integrante della vacanza. Parte da questi presupposti la nuova scommessa di TTI-Treni Turistici Italiani, la società del Gruppo Fs presentata ieri al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, alle porte di Napoli, alla presenza di autorità e stakeholder. Una business unit completamente dedicata al segmento leisure, i cui dettagli erano stati anticipati nelle scorse settimane da TTG Italia.



Riconoscibili dalla nuova livrea blu, i treni TTI si muoveranno lungo la rete storica, quella alternativa all'Alta Velocità. Ci saranno treni storici, ma anche vetture degli anni '80 e '90 uscite dal perimetro industriale del gruppo e tornate a nuova vita attraverso un refitting totale. “Stiamo vivendo una fase di grande riscoperta del treno, ma anche - ha sottolineato l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris - di grandi sfide per rimettere a nuovo una rete che ha 60/70 anni. Nei prossimi dieci anni investiremo oltre 100 miliardi di euro per riqualificate queste arterie, ma è chiaro che un Paese come il nostro deve avere un’infrastruttura e un’offerta di servizio adeguate”.



Tre gli ambiti di servizio introdotti: Lusso - questo segmento presidiato attraverso la partnership con l'Orient Express - la Dolce Vita del Gruppo Arsenale, che debutterà a partire dal 2024 -, Espresso e Treni Storici e Omnibus-Regionali. Il debutto è previsto per dicembre, con il notturno tra Roma e Cortina.