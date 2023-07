Etihad, torna sulla Abu Dhabi-Londra il primo degli A380

14:59

Il primo dei quattro A380 di Etihad è ritornato in servizio oggi sulla rotta Abu Dhabi - Londra Heathrow. Il volo inaugurale è decollato da Abu Dhabi alle 2,05 atterrando a Londra alle 6,45 ora locale. A bordo nella cabina Economy 68 sedili in Economy Space che offrono uno spazio aggiuntivo per le gambe e 337 posti in Economy Start.

I servizi

Sul ponte superiore sono disponibili 70 Business Studios® e gli ospiti possono accedere a The Lobby, un'area lounge e bar servita situata tra le cabine First e Business. In First i passeggeri possono scegliere tra nove Apartment dotati di uno spazio abitativo privato con un servizi e stoviglie di design, un’ampia poltrona in pelle e un pouf che si trasforma in un letto reclinabile.



A bordo è poi presente The Residence, l’unica suite con tre camere e personale dedicato. Disponibile per la prenotazione per un massimo di due ospiti, The Residence ha soggiorno privato, camera da letto e bagno privato. I pasti possono essere scelti da un menu à la carte servito nel soggiorno privato.



The Residence può essere prenotato su etihad.com selezionando un biglietto di prima classe e poi scegliendo di passare a The Residence, a partire da 2.500 dollari a persona solo andata. Gli ospiti possono poi riscattare le Etihad Guest Miles.