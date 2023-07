09:46

Un costo massimo di 13 miliardi per un’infrastruttura di 3.666 metri di lunghezza, 399 metri di altezza e 60,4 metri di larghezza. Sono queste le cifre del ponte sullo Stretto di Messina così come le ha illustrate il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

Il bando per l’opera, che lo stesso Salvini definisce “visionaria e avanguardista, da valorizzare anche commercialmente e turisticamente”, sarà pronto tra un mese: “Le navi – ha spiegato, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore – ci passano sotto, lo garantisco. Sono previste 6 corsie stradali, 6mila veicoli l'ora, due binari ferroviari, 200 treni al giorno. In due anni riassorbirà i costi di quello che oggi costa non avere il Ponte”.



E ha spiegato come il mancato collegamento costi di mancato Pil alla Sicilia 6 miliardi l’anno. “L’obiettivo – ha sottolineato – è di aprire i cantieri della più grande opera pubblica al mondo nell’estate del 2024”.