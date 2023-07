Heathrow pronto ad affrontare il picco estivo

12:35

L’aeroporto di Heathrow si dice pronto ad affrontare l’estate, anche sotto il punto di vista del personale.

L'hub londinese ha riferito che oltre 37 milioni di passeggeri sono passati attraverso i suoi gate durante i sei mesi fino al 30 giugno, con un aumento del 42,1% rispetto ai livelli dello scorso anno, mentre il load factor è aumentato del 6% al 77,3%.



"La vacanza estiva è iniziata alla grande, grazie alla pianificazione e alla stretta collaborazione con le compagnie aeree e gli operatori di terra", ha affermato l'amministratore delegato uscente John Holland-Kaye, che ha aggiunto che i livelli di personale sono tornati ai livelli pre-pandemia.



Come riporta TTG Media, Heathrow era stato colpito da gravi cancellazioni e ritardi la scorsa estate poiché faticava a reclutare personale sufficiente per far fronte al boom della domanda di viaggi post-Covid e alla fine aveva imposto un limite di capacità di 100mila passeggeri al giorno.



Nonostante l’aumento del numero di passeggeri nella prima metà dell'anno, l'aeroporto ha affermato che il traffico è rimasto al di sotto degli 80,9 milioni di passeggeri del 2019 e che probabilmente il trend sarà ulteriormente influenzato dall'aumento del costo della vita.



"Il numero complessivo di passeggeri rimane ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia e l’aumento del costo della vita è un ostacolo materiale alla domanda del secondo semestre" ha affermato lo scalo in una nota.