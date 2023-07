Problemi ai motori degli A320neo: la casa madre ne richiama 1.200 per controlli

15:44

Arriva un’altra tegola sul fronte dell’operatività degli aerei a disposizione nelle flotte delle compagnie. Questa volta a essere interessati sono gli Airbus A320neo: 1.200 di questi dovranno infatti essere ispezionati ed eventualmente revisionati dalla Pratt&Whitney per un problema rilevato ai motori da loro costruiti proprio per questi aerei.

I primi 200 motori verranno presi in carico già nel corso dell’estate, costringendo i vettori interessato a dovere rinunciare per un tempo al momento ancora indefinito, al loro utilizzo. I restanti mille verranno controllati in seguito ed entro settembre del prossimo anno.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, sul tema è già intervenuta la Federal Aviation Administration che ha spiegato che vigilerà perché vengano effettuate tutte le operazioni necessarie.