Trainline, le prenotazioni estive e la rivincita delle mete minori

Grandi classici sul podio, ma anche località cosiddette 'minori' che si stanno facendo strada nel panorama turistico italiano. I dati raccolti da Trainline sul numero di passeggeri che hanno prenotato biglietti sulla piattaforma per viaggiare nel il periodo compreso tra lunedì 12 giugno e domenica 3 settembre 2023 mostrano come a dominare la classifica siano ancora Roma, Milano e Firenze. Tuttavia tra le mete ad aver registrato il maggior incremento di passeggeri c’è anche Caserta, con un più 123%, grazie anche alla vicinanza con la celebre Reggia.

Altre destinazioni ad aver registrato un trend di crescita dei passeggeri sono state le stazioni termali di Montecatini Terme, che hanno riportato un raddoppio, e Terme Euganee-Abano-Montegrotto a più 77%, oltre alla sempre amata Napoli (+81%), Reggio Calabria (+80%) e Trieste (+79%).



Grande successo anche per le mete liguri: sulla riviera di Ponente Alassio ha registrato un aumento del 37% rispetto all’anno scorso, mentre su quella di Levante è invece Monterosso ad aver riportato un incremento del 21% sullo scorso anno.



Le mete estere

All’estero sebbene Parigi e Nizza rimangano ancora le destinazioni più prenotate in termini assoluti dagli italiani, sono altre le mete estere ad aver riscontrato l’incremento maggiore nel numero di prenotazioni: la classifica vede in testa la cittadina alpina di Chambéry, seguita da Granada in Andalusia e dalla capitale della Costa del Sol Malaga.



I francesi scelgono Torino, gli inglesi Pompei

Per quanto riguarda, invece, l’incoming dall’estero i dati Trainline hanno evidenziato come la maggior parte delle prenotazioni internazionali per viaggiare in Italia sia stata effettuata da turisti britannici, statunitensi e francesi. In particolare gli inglesi prediligono Pompei, Montecatini e Monopoli, gli americani Sorrento, Livorno e Ravenna e i francesi mettono al primo posto Torino con un incremento dell’83%, seguita da Varenna-Esino e Peschiera del Garda.