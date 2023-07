Musumeci: 10 milioni di euro per rimborsare i turisti in Sicilia

10:11

Ad annunciarlo è stato il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci: il ministro del Turismo ha messo a disposizione 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e delle eventuali prenotazioni alberghiere a quei turisti privi di ogni copertura, ossia che si troveranno nelle condizioni di non ottenere il rimborso.

“Il provvedimento - ha segnalato Musumeci al termine del Consiglio dei ministri di ieri - decorre dal giorno in cui è andato in tilt l’aeroporto civile di Catania. Sarà istituito un apposito ufficio che, a partire dalle prossime ore, si occuperà di interfacciarsi con i passeggeri e tutte le persone interessate a utilizzare questo provvedimento".