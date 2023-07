Aeroporto di Palermo: in arrivo nuove regole per i passeggeri

11:24

Nuove regole per l'aeroporto di Palermo. A partire dal 1° agosto, per limitare il flusso di passeggeri in transito dentro l'aerostazione, Gesap ha imposto un limite d'orario per l'accesso all'area imbarchi. I gate saranno dunque raggiungibili a partire dalle 2 ore antecedenti il proprio volo: al momento della scansione della carta d'imbarco, il tornello per procedere verso i controlli di sicurezza si sbloccherà soltanto se il viaggiatore starà rispettando questa finestra temporale.

Inoltre, per far fronte alle problematiche connesse alla gestione bagagli verificatesi soprattutto dopo l'incendio a Fontanarossa, Gh Palermo ha incrementato il personale deputato all'handling e continuerà a farlo ancora fino al 4 agosto.



Come riporta palermotoday.it, dal 31 luglio sarà altresì fruibile la nuova area di 300 mq, collegata a quella già aperta qualche settimana fa e attrezzata con gli scanner più moderni.