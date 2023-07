Emirates festeggia il milionesimo passeggero sulla Bologna-Dubai

21:02

Emirates ha registrato il milionesimo passeggero sulla rotta tra Bologna e Dubai.

L’evento è stato festeggiato con un upgrade gratuito in Business Class per il volo. L'occasione è stata celebrata alla presenza di Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia e di Nazareno Ventola, direttore generale e amministratore delegato dell’Aeroporto di Bologna.

E’ stato Alessandro Montisano a ricevere l’upgrade nel viaggio da Bologna a Manila effettuato per impegni di lavoro e per far visita al fratello che vive lì da anni.

“Celebrare il milionesimo passeggero sulla rotta Bologna-Dubai in poco meno di otto anni di attività in città è la prova che Emirates è la scelta migliore per i viaggi a lungo raggio per i clienti italiani. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il lavoro svolto insieme all'Aeroporto di Bologna” - ha dichiarato Flavio Ghiringhelli -. I dati indicano che stiamo assistendo a un significativo aumento della domanda di viaggi da e verso tutti i nostri gateway italiani, soprattutto durante l'attuale stagione estiva. L'aeroporto di Bologna è molto popolare tra i viaggiatori in quanto collega i clienti a Dubai e in poi a più di 140 città in 6 continenti, tra cui destinazioni popolari come Malè, Bangkok, Delhi, Tokyo e Manila”.



“Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto Nazareno Ventola – della partnership attivata nel 2015 con Emirates e dei risultati ottenuti insieme in questi anni, caratterizzati da una lunga fase di sviluppo e da un periodo complesso legato alla pandemia da Covid-19, durante il quale la partnership si è peraltro consolidata. Il volo diretto con l’hub di Dubai ha potenziato ulteriormente la nostra connettività verso i Paesi del Golfo e verso tutto l’Estremo Oriente, generando nuove opportunità per la città di Bologna, la regione Emilia-Romagna e l’intero bacino di utenza del nostro aeroporto, sia in ottica leisure che business”.