ParkingMyCar rilascia la nuova app a consumo

11:58

ParkingMyCar ha rilasciato la nuova app, che rappresenta una novità nel mercato della mobilità digitale. Lo strumento concilia infatti in un solo canale la prenotazione dei parcheggi off-street e il pagamento della sosta di superficie presso porti, aeroporti, città e stazioni.

Pubblicità

Navigazione intuitiva e comparazione di quasi 5mila parcheggi, pagamento rapido e sicuro: queste alcune della caratteristiche cui si aggiunge, come spiega Andrea Mazzoni, chief commercial officer di ParkingMyCar "la possibilità di interrompere la sosta in qualsiasi momento pagando solo la durata effettiva, oppure estenderla se si decide di rimanere più tempo. Per quanto attiene la lunga e breve sosta abbiamo inserito una ricerca per mappa, che consente all’automobilista di visualizzare la posizione del parcheggio".



Dunque porti e aeroporti ma anche strisce blu, garage e autosilo: tramite app si possono confrontare le tariffe delle varie strutture convenzionate, vedere il prezzo migliore, prenotare e prepagare. Tutto su un'unica piattaforma.



"Si tratta di un upgrade significativo, pensato per semplificare ulteriormente la mobilità fuori e dentro le città, consentendo una pianificazione sempre più precisa dei propri spostamenti, a partire dal parcheggio, ovvero da quella ricerca spesso complicata in grado di creare il 30% del traffico nelle città e causare enorme stress in ogni automobilista".



"Il rilascio della nuova app arriva in un momento importante per l’azienda che è arrivata a gestire la prenotazione dei parcheggi off street in più di 20 città e il pagamento della sosta di superficie in oltre 50 comuni italiani, con 400 strutture partner e la presenza in tutti gli aeroporti e porti italiani. Una crescita del 2000% nell’ultimo anno che ci porterà, nel 2024, ad aprire anche al mercato fuori dall’Italia in due importanti paesi europei".