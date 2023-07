Air Europa, profitti record nel primo semestre del 2023

12:21

Air Europa chiude un semestre 2023 con profitti record. La compagnia totalizza infatti 53 milioni di euro in più rispetto alle previsioni di utili fiscali, con un obiettivo di chiusura anno che supera i 200 milioni.

L'attuale bilancio conferma una netta ripresa dell'attività e dei risultati sia a livello operativo che contabile.

Questi risultati economici consentiranno di cancellare il debito e di affrontare con buon ritmo gli impegni assunti. In questo primo semestre, l'offerta di posti volo è aumentata di oltre 7 milioni e sono stati trasportati oltre 5,7 milioni di passeggeri, il 38% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa tendenza al rialzo si riflette anche nella business class, che ha registrato un aumento del 36% dei passeggeri.



In questo periodo, il livello di occupazione media di Air Europa è stato dell'81%. Questa maggiore redditività ed efficienza operativa trova riscontro nella gestione della flotta, che nel mese di luglio è stata riunificata attorno ai modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737. Tale processo

consentirà alla compagnia di sviluppare il piano strategico 2023-2025, rafforzando i pilastri della redditività, della sostenibilità e dell’innovazione.



La compagnia prevede l'ingresso di ulteriori sei Boeing 787-9 nel corso del prossimo esercizio, ai quali se ne aggiungeranno altri due, a noleggio, nel 2025. Durante l’estate sul corto e medio raggio, saranno incorporati cinque Boeing 737-800.

Nel 2024 è previsto l'arrivo dei primi tre Boeing 737 MAX, ai quali se ne aggiungeranno

17 in leasing, tra il 2025 e il 2027.