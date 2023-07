Aeroporto di Olbia: il palazzo di Air Italy diventa un hotel

09:30

Diventerà un hotel il palazzo che, all’aeroporto di Olbia, ospitava la sede di Alisarda e poi Meridiana e Air Italy. Il Comune ha infatti dato il via libera al cambio di destinazione d’uso per la trasformazione in albergo di quella che era la palazzina direzionale della compagnia aerea.

Pubblicità

Sempre nell’area aeroportuale è stato dato il benestare anche alla costruzione di nuovi parcheggi auto; il progetto presentato prevede la realizzazione di due parcheggi multipiano da 250 auto. Il palazzo, spiega La Nuova Sardegna, fu costruito quando Alisarda era di propretà dell’Aga Khan e poi finì nella liquidazione di Air Italy.