11:24

La strada sembra spianata e Gianluigi Aponte (nella foto), patron di Msc, potrebbe presto annunciare il suo ingresso in Italo.

Secondo quanto riporta Il Giornale infatti, anche gli ultimi aspetti della trattativa che sarebbe in corso con il fondo americano Gip dovrebbero essere stati risolti.



In particolare, Il Giornale fa riferimento al rinnovo del contratto dei 1300 dipendenti del Gruppo.



Nella scorsa settimana Italo ha tenuto un cda straordinario e oggi dovrebbe incontrare i sindacati per mettere la firma a un rinnovo fino al 2024 del contratto scaduto a dicembre 2021.



I piani

Sistemato anche questo tassello, la via per Aponte dovrebbe essere spianata e portare a un investimento di oltre 4 miliardi di euro per il 99% della società dei treni Ntv.



A vendere la quota di maggioranza è il fondo americano Gip, ma anche praticamente tutti gli azionisti della società privata di trasporto ferroviario ad alta velocità dei passeggeri in Italia.



Si tratterebbe comunque di un ingresso che potrebbe avvenire in due step, il primo al 50% del gruppo per poi salirein un secondo tempo.