FlixBus, parte anche in Italia la nuova campagna pubblicitaria ‘More life in real life’

18:00

Si intitola ‘More life in real life’ la nuova campagna internazionale di FlixBus, che ha preso il via in Italia lo scorso 24 luglio. Prodotta da McCann Germany, mette al centro i viaggiatori e le loro esperienze e, oltre alla Penisola, coprirà anche i mercati della Germania e del Portogallo con iniziative pubblicitarie su Tv, Tv online, social, campagne display e (D)OOH, per raggiungere un pubblico sempre più trasversale e composito.

La campagna si fonderà su uno spot che sarà disponibile, complessivamente, in quattro formati. Di questi, due avranno durata di 15”, mentre gli altri due avranno durata di 6”.x



“Puntiamo a mettere il cliente sempre più al centro. Ogni viaggio è una storia unica e Flix permette a tutti di vivere queste esperienze autentiche e reali. Mettiamo in contatto i nostri clienti con i loro cari e amici e consentiamo loro di scoprire destinazioni in tutto il mondo” – afferma Max Zeumer, coo di Flix.



Nella Penisola, la campagna andrà avanti fino a dicembre, per una durata complessiva di 20 settimane. In tutto saranno coinvolti quattro tipi di canali, con un media mix ampliato rispetto alle campagne precedenti.



In Tv, la programmazione della campagna coinvolgerà 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia. La messa in onda prevede un primo flight di due settimane fra luglio e agosto e un secondo, sempre di due settimane, a novembre. In Tv, come anche sugli altri canali, saranno programmati tutti i quattro formati.



Su Connected Tv, la novità principale è costituita dal debutto su Netflix, che si affianca a Finecast e Infinity, oltre che a YouTube, fra le piattaforme su cui sarà pianificato lo spot.



Una novità assoluta è rappresentata dall’esordio di FlixBus nella pianificazione OLV,: sui canali del Gruppo Mediamond, su quelli gestiti da Xaxis, e sulla piattaforma Twitch.



A livello di Out-of-Home, la campagna si dividerà in non-programmatic DOOH, con una pianificazione di due settimane a Roma, Milano e Napoli, e programmatic DOOH, con una pianificazione suddivisa in due wave per un totale di sei settimane in tutto, e la programmazione di annunci digitali in dieci città italiane nei giorni di maggiore intensità per i flussi turistici.