Trainline abilita i pagamenti con Satispay

17:00

Gli utenti di Trainline possono ora acquistare i biglietti pagando con Satispay. La app ha integrato il sistema di mobile payment per facilitare le transazioni.

Per completare l’acquisto di corse in treno o bus basterà, quindi, scegliere Satispay al momento del checkout e confermare la richiesta di pagamento che verrà immediatamente notificata sull’app, senza bisogno di inserire ulteriori codici di conferma.



“Siamo entusiasti di collaborare con Satispay e di poter offrire ai nostri clienti una soluzione moderna che si adatta alle loro esigenze di viaggio e che contribuisce a rendere Trainline una scelta ancora più conveniente e all'avanguardia nel settore dei trasporti” commenta in una nota Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia.



“La sinergia con un brand giovane e tecnologico come Trainline ci entusiasma. Non solo perché l'integrazione di Satispay su Trainline renderà l'esperienza di prenotazione ancora più semplice, offrendo una soluzione di pagamento che risponde al meglio alle esigenze dei viaggiatori italiani, ma anche perché è un ulteriore passo nel nostro impegno costante per contribuire alla definizione di nuove abitudini di mobilità” aggiunge Stefano De Lollis, online business development director di Satispay.