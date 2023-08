Regionali Trenitalia: dal 5 agosto necessario il check-in per i biglietti digitali

10:01

Rivoluzione sui treni regionali di Trenitalia. Dal prossimo 5 agosto, infatti, il biglietto del treno regionale sarà acquistabile anche in versione digitale su app, sito di Trenitalia, agenzie di viaggio e altri operatori abilitati.

Il nuovo biglietto digitale sarà generico: si potranno fare un numero illimitato di cambi data fino alla mezzanotte del giorno precedente il viaggio. Il giorno del viaggio sarà inoltre consentito un numero illimitato di cambi orario, anticipando o posticipando l’orario di partenza.



La novità principale sarà però la necessità di fare il check-in prima di salire sul treno, un’operazione che sostituisce la convalida e che fino ad oggi non era necessaria sui ticket digitali. Il check-in si può effettuare come utente registrato nell’area “I miei viaggi” del sito, oppure dell’app Trenitalia. Chi non è registrato potrà effettuare il check-in collegandosi al link presente nell’e-mail o SMS ricevuto al momento dell’acquisto del biglietto.



La funzione di check-in è disponibile dalla mezzanotte del giorno del viaggio e fino all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto: sul tasto è riportato il messaggio “fai il Check-in e viaggia”. Una volta effettuato il check-in, il biglietto risulta valido per viaggiare.