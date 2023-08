10:41

Continuano i disagi all’aeroporto di Catania. Mentre si attende l’apertura - nella mattina di domani 3 agosto - del Terminal provvisorio, si registrano ancora numerosi ritardi e cancellazioni al Fontanarossa e lunghe code di passeggeri in attesa. Una situazione che ha portato questa mattina Sac a lanciare un appello ai viaggiatori sulle pagine social: “Si pregano i gentili passeggeri con volo schedulato in partenza dal Terminal C dell’aeroporto di Catania, di presentarsi al massimo 3 ore prima dell’orario previsto di partenza, per evitare il sovraffollamento del Terminal. Si ringrazia per la collaborazione”.

Il Terminal provvisorio

Nel frattempo, continuano i preparativi per il nuovo Terminal. Approntato insieme all’Aeronautica Militare, si trova tra il Terminal C e il B. La struttura misura circa 500 mq ed è dotata di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e di un varco Security per i passeggeri e i bagagli a mano.



In queste ore la società di gestione dello scalo sta ultimando l’installazione dei monitor e la predisposizione delle postazioni chec-in e dei gate, nonché delle aeree di attesa.



Una volta operativo, il Terminal provvisorio consentirà di portare i voli operati da Catania dagli attuali 10 voli all'ora - 5 arrivi e 5 partenze - a 14 ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze.