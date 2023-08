Trenitalia e Italo firmano con i sindacati: cosa cambia per i dipendenti

10:01

Saranno circa 2mila i nuovi ingressi nello staff di Trenitalia nel corso di quest’anno. Questo uno dei risultati dell’accordo sottoscritto tra il Gruppo FS Italiane e la controllata Trenitalia con le organizzazioni sindacali.

Oltre al piano di assunzioni, azienda e sindacati hanno condiviso azioni concrete a favore del personale degli equipaggi e del commerciale, prevedendo un aumento dei ticket e l’alleggerimento dei turni, oltre a un’evoluzione del modello organizzativo di vendita e assistenza volto ad assicurare una maggiore vicinanza al cliente.



Anche Italo ha raggiunto con i sindacati un’intesa che, come spiega Il Sole 24 Ore, prevede un aumento di stipendio di 110 euro in due step, 80 euro a settembre e 30 ad agosto 2024. Il contratto di Italo Ntv era scaduto a dicembre del 2021 e il nuovo accordo triennale avrà durata fino al 31 dicembre 2024. Un altro passo importante per equiparare condizioni contrattuali e salariali tra le due aziende ferroviarie.