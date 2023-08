10:00

È operativo all’aeroporto di Catania il Terminal aggiuntivo realizzato insieme all’Aeronautica Militare per ridurre i disagi causati dall’incendio del 17 luglio. La nuova area partenze è entrata in attività alle 4 di questa mattina e consentirà di operare 14 voli all’ora, 7 arrivi e 7 partenze.

Con la nuova struttura, ha reso noto la società di gestione dello scalo, Sac, attraverso i suoi canali social, “i passeggeri trasportati da e per Catania arriveranno al 70% del totale che, sommati al 15% operato da Comiso, porterà il sistema aeroportuale della Sicilia orientale a processare circa l'85% dei passeggeri totali”.



Per limitare i disagi ai viaggiatori, nello scalo siciliano sono stati inoltre potenziati i servizi informativi a supporto dei pax e le navette per raggiungere gli scali di Comiso, Palermo e Trapani.



Terminal A verso la riapertura

Sul Terminal A, la società fa sapere che “si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura: il Terminal A ritornerà alla sua piena operatività entro i primi giorni della settimana prossima, tenuto conto che il suo utilizzo è subordinato all'ottenimento di autorizzazioni rilasciate da diversi enti, per le quali la Sac ha già avviato la procedura”.



Nel frattempo, Sac raccomanda ai passeggeri in partenza di monitorare gli aggiornamenti sullo stato dei voli a questo link.