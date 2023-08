11:43

Sono in vendita da oggi i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna di Ita Airways per la stagione invernale 2023/2024.



Nella programmazione, il vettore ha inserito frequenze aggiuntive nell’operativo tra Cagliari e Roma Fiumicino e tra Cagliari e Milano Linate, introducendo: una frequenza in più sulla prima rotta nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, garantendo così 7 collegamenti al giorno rispetto ai 6 previsti dal Decreto ministeriale; un volo aggiuntivo sulla Cagliari-Linate da novembre a marzo, arrivando così a offrire 5 frequenze giornaliere rispetto alle 4 del Decreto ministeriale.

Le altre novità

Rivisti inoltre gli orari di partenza del Cagliari-Roma. Il servizio - operato in estate alle 17.30 - è stato anticipato a metà giornata, al fine, fa sapere Ita in una nota, "di garantire ai passeggeri un migliore cadenzamento dei voli nell'arco della giornata e risolvere, almeno parzialmente, le concentrazioni dell'offerta generate dalla struttura oraria del Decreto ministeriale".



I collegamenti di continuità sono acquistabili nelle agenzie di viaggi e su tutti i canali di vendita di Ita Airways.