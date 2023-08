Cyprus Airways nomina Christos Limnatitis cco

16:26

Christos Limnatitis (nella foto) è il nuovo chief commercial officer di Cyprus Airways. L’annuncio della nomina arriva direttamente dalla compagnia aerea, attraverso una comunicazione ufficiale.

Limnatitis approda nel vettore dopo un passato nelle telecomunicazioni, tra le fila di Cyta. Il manager vanta un ricco background in ambito commerciale e nell'implementazione dei servizi al cliente.



“Siamo lieti di dare il benvenuto a Christos Limnatitis come nostro nuovo Chief Commercial Officer - afferma Paul Sies, ceo di Cyprus Airways -. La comprovata esperienza di Christos nel migliorare la soddisfazione del cliente e il suo approccio innovativo al servizio personalizzato aumenteranno senza dubbio la reputazione della nostra compagnia aerea come leader del settore incentrato sul cliente”.



Il nuovo cco si occuperà di contribuire alla crescita del vettore.

“Sono davvero entusiasta di unirmi alla famiglia di Cyprus Airways – commenta Limnatitis - Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team per migliorare le esperienze dei nostri passeggeri, coltivare connessioni durature con i nostri clienti e attrarre nuovi viaggiatori”.