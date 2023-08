08:35

Si attende per oggi una soluzione al caro voli. Approderà nella seduta odierna del Consiglio dei ministri il decreto omnibus ‘Asset e investimenti’ che, tra i numerosi interventi, dovrebbe porre rimedio all’impennata delle tariffe aeree sulle rotte nazionali e di continuità, ponendo una stretta definitiva sugli algoritmi, principali responsabili degli aumenti vertiginosi.

Gli interventi

La bozza del dl dedica un articolo alla problematica, determinando che, anticipa Ansa.it, la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente alcune condizioni: se è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole; se avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; se conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.



Tra gli altri interventi, il decreto dovrebbe inoltre prorogare al 31 ottobre 2024 la Cigs per gli ex lavoratori Alitalia.