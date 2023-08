Sixt, due nuove aperture a Perugia e Bari

17:04

Sempre più filiali e servizi per i clienti Sixt, uno dei prtagonisti nei servizi di mobilità premium, che in Italia ha aperto due nuove branches a Perugia all'interno dell'aeroporto, in una posizione strategica proprio all'uscita degli Arrivi, e a Bari, nella Stazione Centrale in Piazza Aldo Moro.

Pubblicità

“Siamo partiti nel 2017 in Italia, abbiamo superato gli anni della pandemia e la ripresa è stata notevole – sottolinea Angelo Ghigliano, vice president & managing director di Sixt Italia -. Oggi abbiamo 44 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale e, soprattutto, collocate in punti strategici e comodi per i clienti, come aeroporti e stazioni ferroviarie”.