Arriva il sorpasso sul 2019 nel numero dei voli sui cieli europei. Nel mese di luglio, secondo i dati Eurocontrol, in Europa ci sono stati oltre 1 milione di voli, un numero non più raggiunto dopo il settembre del 2019.

L'ente europeo per il controllo del traffico aereo segnala, inoltre, che i voli sull’Europa sono aumentati in media del +7% rispetto a luglio 2022.



In circa la metà dei Paesi osservati da Eurocontrol, i livelli di traffico sono superiori a quelli di luglio 2019, in particolare nell'Europa Sud-orientale.