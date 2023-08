Usa, maltempo nella East Coast: migliaia di voli cancellati

18:01

Sono già oltre un migliaio i voli cancellati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti a causa del maltempo che sta interessando la costa Est del Paese. Forti piogge e grandinate si sono abbattute su 10 Stati e il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un avviso di tornado per l’area di Washington.

Le pessime condizioni meteorologiche hanno mandato in tilt il traffico aereo della East Coast, causando la soppressione di oltre 1.100 voli e il rinvio di oltre 3mila partenze.



Gli scali più colpiti

Tra gli scali maggiormente colpiti, riporta SkyNews24, l’aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta, in Georgia, e l’aeroporto di Baltimora, nel Maryland.



Ma numerosi disagi sono stati registrati anche negli scali di New York, LaGuardia e Jfk.