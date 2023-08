Crotone, da ottobre volo giornaliero su Roma operato da Sky Alps

11:27

Sarà Sky Alps a garantire nei prossimi tre anni il collegamento giornaliero Crotone-Roma. La compagnia aerea con sede a Bolzano si è infatti aggiudicata il bando dell'Enac per l'affidamento in esclusiva, in regime di oneri di servizio pubblico, del servizio di trasporto aereo di linea tra la città calabrese e l'aeroporto di Fiumicino.



Il nuovo volo, che si aggiunge alle tratte già operate da Sky Alps su Bologna, Bergamo e Treviso, sarà attivo a partire dal prossimo 2 ottobre con un aeromobile da 78 posti, si legge su ansa.it. “La base della compagnia Sky Alps su Crotone - ha auspicato l’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini - potrà costituire un primo importante passo per la destagionalizzazione dello scalo”. A. D. A.