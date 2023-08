Enac, un bando per la decarbonizzazione del trasporto aereo

18:00

Favorire la decarbonizzazione del trasporto aereo. Questo il fine del bando pubblicato sul sito dell’Enac, in collaborazione con Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Il bando si rivolge ai gestori aeroportuali al fine di selezionare un progetto pilota per la sperimentazione dell’utilizzo dei vettori energetici sostenibili nell’ambito delle infrastrutture e dei processi aeroportuali.



In particolare, spiega Enac in una nota, "sarà premiata l’idea progettuale che, oltre a coinvolgere attivamente le infrastrutture aeroportuali, riesca a valutare i benefici dell’estensione dell’iniziativa anche alle comunità circostanti, alle istituzioni, ai produttori di mezzi e tecnologie, agli enti e società di approvvigionamento e dispacciamento energia/carburante e operatori logistici".



La proposta dovrà, inoltre, "consentire, sotto la supervisione e con il supporto di Enac e di Enea, di individuare modelli e soluzioni scalabili funzionali alla redazione di linee guida applicabili a livello nazionale".



Quella più meritevole sarà selezionata anche "in base alla capacità di rappresentare scenari, strategie e soluzioni che possano rendere l’aeroporto di riferimento uno smart energy hub e un incubatore tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno e dei Saf".