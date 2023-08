08:03

Continua la ripresa del traffico aereo internazionale. L’ultimo bollettino Iata, relativo al mese di giugno 2023, certifica l’aumento del traffico globale del 31% rispetto allo stesso mese del 2022. L’incremento dall’inizio dell’anno, invece, si attesta a +47,2% su base annua.

I voli, riporta TravelMole, hanno raggiunto il 94,2% dei livelli pre-Covid.



La domanda estiva è forte e tutti i mercati hanno mostrato una buona crescita e con un traffico passeggeri che ha raggiunto l’88,2% dei volumi di giugno 2019.



"Gli aerei sono pieni, il che è una buona notizia per le compagnie aeree, le economie locali e i posti di lavoro dipendenti da viaggi e turismo”, ha commentato il direttore generale della Iata, Willie Walsh.



Le macroaeree

In Europa, i vettori hanno registrato un aumento del traffico complessivo del 14% rispetto a giugno 2022 e un load factor all'87,8%.



Ma sono le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico ad aver guadagnato di più in percentuale (+128%) con un load factor dell’82,9%.



In Nord America, il load factor ha superato il 90%.