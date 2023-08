Assoutenti contro Ryanair: “Sul caro voli dichiarazioni folli e offensive”

15:26

Le affermazioni di Ryanair sul caro voli sono “folli e offensive”. Dura la condanna di Assoutenti all’intervista rilasciata a Repubblica dall’amministratore delegato della low cost irlandese, Eddie Wilson, dopo la stretta varata dal Governo italiano.

In una nota il presidente dell’associazione, Furio Truzzi, afferma che “negare che in Italia su alcune tratte come quelle per la Sicilia ci siano rincari abnormi delle tariffe aeree non fa certo onore a Ryanair. Così come - aggiunge - non fa onore alla società affermare che non esistono algoritmi in grado sia di profilare i clienti, sia di far salire i prezzi all’aumento della domanda da parte dei viaggiatori”.



Le dichiarazioni di Wilson, secondo Truzzi, “sono offensive dell’intelligenza degli italiani, e farebbe bene la compagnia aerea a scusarsi con i cittadini del nostro Paese”.



“Qualsiasi algoritmo che danneggia gli interessi dei consumatori va vietato in quanto pratica scorretta, senza condizioni, per tutte le compagnie e su tutte le tratte - conclude Truzzi -. Solo così sarà possibile evitare anomalie nel settore del trasporto aereo come quelle a cui abbiamo tristemente assistito questa estate”.