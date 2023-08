Lo studio Greenpeace: “Viaggiare in treno in Europa costa il doppio che in aereo”

11:36

Viaggiare in treno in Europa costa il doppio che in aereo. È quanto rileva una recente indagine condotta da Greenpeace, in collaborazione con Statista, prendendo i considerazione le tariffe apllicate dai vettori ferroviari e aerei su 112 tratte.

Tariffe che, denuncia l'organizzazione ambientalista, vanno “controcorrente rispetto alla crisi climatica” e “alla necessità di ridurre le emissioni”.



Da anni, ormai, le associazioni ambientaliste sensibilizzano a prediligere i mezzi su rotaia soprattutto sul corto raggio, per ridurre l’impatto ambientale, ma, stando ai dati raccolti attraverso l’indagine, le tariffe rischiano di rendere proibitiva la scelta per i viaggiatori.



“Come mostra il nostro grafico - spiega a Hosteltur Statista -, la differenza di prezzo è più marcata nel Regno Unito e in Spagna, con il biglietto del treno che è in media quattro volte più caro del biglietto aereo".



In Francia e Belgio viaggiare in treno è in media 2,6 volte più costoso che in aereo.



“Nei 16 Paesi presenti nel grafico, il treno costa in media il doppio - continua Statista -. Fa eccezione solo un Paese: la Polonia, dove prendere il treno costa generalmente la metà del volo”.