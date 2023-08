Aeroporti spagnoli da record: superati i livelli del 2019

12:05

Il trasporto aereo in Spagna segna un nuovo record. Gli aeroporti hanno infatti superato le cifre già ottime del 2019, arrivando a un totale di quasi 30 milioni di passeggeri a luglio, pari a un +1,2% dell'ultimo anno prima del Covid.

A luglio gli scali del Paese, come riporta preferente.com hanno gestito 242.222 movimenti aerei, pari al 5,1% in più rispetto al 2022. Crescono di più i viaggiatori internazionali, con un +11.9%, mentre la progressione per i nazionali si ferma al 6%.



La classifica degli scali

Al primo posto tra gli aeroporti più trafficati, come ipotizzabile, c'è Madrid Barajas, con 5,5 milioni di passeggeri a luglio e un +10% anno su anno.



A seguire, Barcellona-El Prat, con 4,9 milioni (+11,4% rispetto al 2022), Palma di Maiorca, con 4,3 milioni (+5,9%), Malaga-Costa del Sol, con 2,4 milioni (+17,8%), Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,7 milioni (+12,7%), Ibiza, con 1,4 milioni (+6,8%), Gran Canaria, con 1,1 milioni (+6,7%) e Valencia, poco sopra il milione (+17,8%).