Etna: scatta la fase di preallarme, l'aeroporto di Catania resta operativo

09:39

Resta alta l’allerta in Sicilia in merito alle eruzioni dell’Etna e il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha deciso di innalzare allo stato di preallarme per ‘alta possibilità di accadimento imminente’ per una nuova attività del vulcano.

Una situazione che al momento non sta impattando l’operatività dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, che risulta regolarmente operativo dopo lo stop per tutta la giornata di lunedì 14 agosto. Tuttavia la situazione viene continuamente monitorata e la società di gestione dello scalo continua a raccomandare ai passeggeri di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.